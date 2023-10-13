Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Поднятие выпрямленной ноги

1. Лягте на спину с согнутым нетравмированным коленом так, чтобы ноги были на полу/столе.

2. Держите травмированную ногу прямо и поднимите ногу до уровня бедра нетравмированной ноги.

3. Медленно вернитесь в исходное положение.

4. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

По этим темам