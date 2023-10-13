Поднятие выпрямленной ноги
1. Лягте на спину с согнутым нетравмированным коленом так, чтобы ноги были на полу/столе.
2. Держите травмированную ногу прямо и поднимите ногу до уровня бедра нетравмированной ноги.
3. Медленно вернитесь в исходное положение.
4. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.