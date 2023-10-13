Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает кровь по всему организму через разветвленную сеть артерий. Сила движущейся крови постоянно оказывает давление на внутренние стенки кровеносных сосудов. Его называют «давлением крови» (артериальным давлением). Давление крови измеряют для оценки силы и объема крови, перекачиваемой сердцем, а также гибкости и состояния сосудов. На давление крови могут оказывать влияние многие факторы, в том числе:

уровни гормонов в организме;

содержание воды и солей;

состояние сердца, почек, нервной системы и кровеносных сосудов.

Давление крови точно регулируется химическими веществами в организме, которые изменяют диаметр кровеносных сосудов в зависимости от потребностей организма: расширяют, чтобы увеличить кровоток, и суживают, чтобы уменьшить кровоток. Например, норадреналин — это гормон, который вызывает сужение кровеносных сосудов. Норадреналин высвобождается из надпочечников, откуда попадает в кровоток и связывается с белками под названием альфа-адренергические рецепторы, расположенными на поверхности гладких мышц кровеносных сосудов. После связывания с ним гладкомышечные клетки сокращаются, уменьшая ширину кровеносного сосуда. Стимуляция альфа-рецепторов может привести к повышению давления крови.