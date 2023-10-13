Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Повреждение внутреннего мениска

Коленный сустав состоит из трех основных костей: бедренной кости (или бедра), большеберцовой кости (или берцовой кости) и надколенника (или коленной чашечки). Все эти структуры окружены хрящами и связками, которые поддерживают коленный сустав и защищают его от травм. Медиальный мениск представляет собой хрящевую структуру С-образной формы, которая крепится к большеберцовой кости и действует как амортизатор для колена.

Медиальный мениск может быть разорван при резком скручивании колена или в процессе нормального старения. В любом случае результатом разрыва медиального мениска является боль и отек колена, а также неспособность выпрямить ногу.

Для восстановления медиального мениска обычно требуется хирургическое вмешательство. Разорванная часть хряща удаляется, а остальные участки сглаживаются во время процедуры, которая называется менискэктомией. После операции рекомендуют физиотерапию для восстановления силы и гибкости.

Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала хирургического вмешательства.

По этим темам