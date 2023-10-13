Коленный сустав состоит из трех основных костей: бедренной кости (или бедра), большеберцовой кости (или берцовой кости) и надколенника (или коленной чашечки). Все эти структуры окружены хрящами и связками, которые поддерживают коленный сустав и защищают его от травм. Медиальный мениск представляет собой хрящевую структуру С-образной формы, которая крепится к большеберцовой кости и действует как амортизатор для колена.

Медиальный мениск может быть разорван при резком скручивании колена или в процессе нормального старения. В любом случае результатом разрыва медиального мениска является боль и отек колена, а также неспособность выпрямить ногу.

Для восстановления медиального мениска обычно требуется хирургическое вмешательство. Разорванная часть хряща удаляется, а остальные участки сглаживаются во время процедуры, которая называется менискэктомией. После операции рекомендуют физиотерапию для восстановления силы и гибкости.