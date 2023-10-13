При нормальном дыхании легкие в грудной полости расширяются и сжимаются. Легкие окружены двумя слоями ткани, подобно кулаку, который вдавили в воздушный шарик. Пространство между слоями, называемое плевральной полостью, смазывается, поэтому легкие могут свободно скользить по грудной стенке. Если в это пространство попадает воздух, это состояние называется пневмотораксом. Одна из разновидностей пневмоторакса, называемая травматическим пневмотораксом, может быть вызвана травмой грудной клетки. Тупая или проникающая травма грудной клетки может привести к небольшому разрыву на поверхности легкого, что позволяет воздуху проникать в плевральную полость без возможности выйти из нее. Воздушный карман создает избыточное давление на легкое, вызывая его спадение. Спонтанный пневмоторакс возникает без травмы, в результате определенных заболеваний легких, таких как астма, эмфизема или ХОБЛ. На легких могут образовываться небольшие заполненные воздухом мешочки, называемые буллами. При разрыве буллы в плевральную полость может высвобождаться воздух. Давление захваченного воздуха вызывает спадение легких. Однако спонтанный пневмоторакс также может развиваться у человека без очевидных факторов риска или заболеваний; это состояние чаще встречается у курильщиков и мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Напряженный пневмоторакс представляет собой серьезное осложнение, которое может развиться при любом виде пневмоторакса. Если карман захваченного воздуха не может выйти и продолжает расти, повышенное давление в плевральной полости может выдавливать сердце и крупные кровеносные сосуды в другую сторону грудной клетки. Когда происходит такое смещение, оно приводит к значительному снижению артериального давления. Это состояние представляет угрозу для жизни, требующую немедленного медицинского вмешательства.