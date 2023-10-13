Внутри грудной клетки легкие окружены влажной двухслойной мембраной, называемой плеврой. Обычно между слоями плевральной мембраны находится небольшое количество жидкости, которая смазывает их поверхности. Плевральный выпот представляет собой аномальное накопление жидкости между мембранами. Существует два типа выпота, которые могут развиваться. Трансудативный выпот вызван основным заболеванием или расстройством, нарушающим нормальное давление в легких, что влияет на способность кровеносных сосудов в грудной клетке удалять излишки жидкости в плевральной полости. К расстройствам, которые могут привести к трансудативному выпоту, относятся застойная сердечная недостаточность, цирроз и ателектаз. Он также связан с некоторыми медицинскими процедурами, такими как перитонеальный диализ. Экссудативный выпот вызван заболеваниями легких, приводящими к воспалению плевры вследствие инфекции или заболевания. Экссудат возникает, когда плевра воспаляется, и жидкость не может проходить через мембрану. К заболеваниям, которые могут привести к экссудативному выпоту, относятся онкологические заболевания, лимфома, тромбоэмболия легочной артерии, туберкулез, заболевания, связанные с асбестом, и травмы. Симптомы плеврального выпота могут включать одышку, боль в груди и кашель. Врач прослушает грудную клетку с помощью стетоскопа для выявления признаков ослабленного дыхания или трения плевры — звук трения плевры во время дыхания.