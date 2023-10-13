Здоровая молочная железа преимущественно состоит из жировой ткани и грудных желез. Секрет молочных желез отводится в молочный синус, который соединяет их с соском. Во время беременности молочные железы увеличиваются в размере, чтобы справиться с выработкой молока. Грудные железы являются местом, где зарождаются большинство типов рака молочной железы.

После мастэктомии или хирургического удаления ткани молочной железы многие женщины выбирают вариант реконструктивной хирургии молочной железы по причинам эмоционального и физического характера.

Иногда, прежде чем можно будет выполнить реконструктивную операцию, необходимо растянуть кожу в местах, где была удалена молочная железа. Это достигается путем введения импланта, называемого экспандером, под кожу и грудную мышцу. Экспандер аналогичен баллону, он медленно наполняется физиологическим раствором с периодическими интервалами. Когда кожа в достаточной мере растянется, будет выполнена вторая хирургическая операция по удалению экспандера и его замене на постоянный имплант. Однако в некоторых случаях экспандер можно оставить на месте на постоянной основе.

Другой типичный метод реконструкции молочной железы подразумевает использование здоровой кожи и мышц из других участков тела. Один метод предусматривает использование части кожи, которая прикрепляется к широчайшей мышце спины. При другом методе используется часть прямой мышцы живота, которая может быть смещена в область молочной железы в рамках ее реконструкции. Многие женщины также выбирают вариант реконструкции соска и установку имплантов в молочной железе, независимо от выбранной формы реконструкции молочной железы.