Пищеварение
Пищеварение — это процесс, при котором пищеварительная система извлекает важные для организма питательные вещества и путем химической обработки превращает неусвоенную пищу в отходы.
Пережевывание или жевание пищи во рту представляет собой первый этап пищеварения. Слюна запускает процесс пищеварения и превращает пережевываемую пищу в мягкую массу (болюс). Слюна делает болюс скользким, облегчая его проглатывание и скольжение вниз по горлу и пищеводу. Болюс проходит через пищеводный сфинктер перед тем, как попасть в желудок. Внутри желудка выделяется соляная кислота, расщепляющая крупные молекулы пищи на более мелкие и разжижающая болюс. Затем разжиженный болюс, который теперь называется химус, проходит через пилорический сфинктер и попадает в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки. Именно здесь ферменты, высвобождаемые из поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, расщепляют химус на элементы, которые легко всасываются и используются организмом.
Тонкий кишечник выстлан слизистой оболочкой со множеством внутренних складок и небольшими отростками, похожими на пальцы, которые называются ворсинки. Ворсинки способствуют поступлению переваренной пищи в кровоток. Именно здесь, в тонком кишечнике, происходит процесс всасывания всех питательных веществ и витаминов.
Химус может пройти до 6 метров тонкой кишки, прежде чем он пройдет через илеоцекальный клапан и попадет в толстую кишку. В толстой кишке происходит лишь незначительное переваривание. Неусвоенный химус, который попадает в толстую кишку, считается отходами. Отходы становятся все более и более твердыми по мере прохождения через толстую кишку, так как вода постоянно всасывается из отходов. Отходы накапливаются в прямой кишке или в конце толстой кишки до тех пор, пока головной мозг не даст сигнал вывести их из организма.