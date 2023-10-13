Пищеварение — это процесс, при котором пищеварительная система извлекает важные для организма питательные вещества и путем химической обработки превращает неусвоенную пищу в отходы.

Пережевывание или жевание пищи во рту представляет собой первый этап пищеварения. Слюна запускает процесс пищеварения и превращает пережевываемую пищу в мягкую массу (болюс). Слюна делает болюс скользким, облегчая его проглатывание и скольжение вниз по горлу и пищеводу. Болюс проходит через пищеводный сфинктер перед тем, как попасть в желудок. Внутри желудка выделяется соляная кислота, расщепляющая крупные молекулы пищи на более мелкие и разжижающая болюс. Затем разжиженный болюс, который теперь называется химус, проходит через пилорический сфинктер и попадает в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки. Именно здесь ферменты, высвобождаемые из поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, расщепляют химус на элементы, которые легко всасываются и используются организмом.

Тонкий кишечник выстлан слизистой оболочкой со множеством внутренних складок и небольшими отростками, похожими на пальцы, которые называются ворсинки. Ворсинки способствуют поступлению переваренной пищи в кровоток. Именно здесь, в тонком кишечнике, происходит процесс всасывания всех питательных веществ и витаминов.