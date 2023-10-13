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Переломы (различные классификации)

Костная система состоит из 206 костей и обеспечивает поддержку, дает возможность двигаться и защищает внутренние органы тела. Иногда на кость оказывается слишком большое давление, что приводит к перелому. Переломы часто классифицируют как открытые или закрытые.

Открытый перелом — это перелом, при котором кусок сломанной кости пронизывает кожу. Он может быть опасен, потому что кость выходит наружу, что увеличивает риск инфицирования. Закрытый перелом — это перелом, при котором кость сломана, но не проходит через кожу.

Компрессионный перелом — это закрытый перелом, который происходит, когда две или несколько костей сталкиваются друг с другом. Он обычно происходит в костях позвоночника и может быть вызван падением в положении стоя или сидя либо прогрессирующим остеопорозом.

Отрывной перелом — это закрытый перелом, при котором часть кости ломается из-за внезапного принудительного сокращения мышцы. Этот тип перелома часто встречается у молодых спортсменов и может произойти, когда мышцы недостаточно растягиваются перед началом физических упражнений. Это перелом также может произойти в результате травмы.

Вколоченный перелом похож на компрессионный перелом, но он случается с одной костью. Это — закрытый перелом, который происходит при приложении давления к обоим концам кости, что приводит к ее разделению на два фрагмента, которые заклиниваются друг в друга. Этот тип перелома распространен при падениях и автомобильных авариях.

Все переломы следует принимать всерьез. При подозрении на перелом следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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