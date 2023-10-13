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Переломы (неполные или полные)

Костная система состоит из 206 костей и обеспечивает поддержку, дает возможность двигаться и защищает внутренние органы тела. Иногда на кость оказывается слишком большое давление, что приводит к перелому. Переломы обычно вызваны падением, ударом каким-либо предметов, скручиванием или перегибом кости. Если кость только треснута или надломана, врачи считают это неполным переломом.

Волосяная трещина — это неполный перелом, который не идет через всю кость. Она, как правило, является результатом сравнительно небольшой травмы. Перелом по типу зеленой ветки — это неполный перелом, который напоминает надлом молодой ветки. Только одна сторона кости ломается, что приводит к изгибу кости. Как волосяная трещина, так и перелом по типу зеленой ветки, как правило, лечатся иммобилизацией с наложением гипса для их исправления.

Если кость поломана на куски, врачи считают это полным переломом. Простой перелом — это полный перелом, при котором кость ломается на два фрагмента. Этот перелом может быть:

  • поперечным (это означает, что он проходит прямо через кость);

  • косым (это означает, что он проходит под углом);

  • и спиральным (это означает, что угол закручен).

Оскольчатый (или многоосколочный) перелом — это полный перелом, при котором кость ломается на несколько фрагментов. Этот тип перелома, как правило, является результатом тяжелой травмы. И простые, и оскольчатые переломы обычно лечат путем иммобилизации при помощи гипса или иногда штырей, винтов и пластин.

Все переломы следует принимать всерьез. При подозрении на перелом следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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