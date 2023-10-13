Внутри полостей в костях содержится губчатая сердцевина, называемая костным мозгом. Именно здесь вырабатываются стволовые клетки. Стволовые клетки представляют собой незрелые клетки, которые могут развиваться в компоненты крови: эритроциты, которые несут кислород ко всем частям тела; лейкоциты, которые борются с инфекцией; и тромбоциты, которые участвуют в свертывании крови.

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) является злокачественным заболеванием крови и костного мозга. У здоровых пациентов стволовые клетки вырабатывают миелобласты или бласты, которые развиваются в зрелые типы лейкоцитов. При ОМЛ бласты не развиваются до зрелых здоровых клеток, а становятся незрелыми или аномальными клетками. Поскольку в крови и костном мозге число этих аномальных клеток увеличивается, вырабатывается меньше здоровых функционирующих клеток крови и тромбоцитов.

Существует множество подтипов ОМЛ, которые классифицируются в зависимости от степени зрелости лейкоцитов на момент диагностики и степени отличия этих клеток от нормальных клеток крови. Опухолевые клетки могут перемещаться с кровотоком или метастазировать в другие органы, где они могут формировать дополнительные опухоли. ОМЛ является наиболее распространенным видом злокачественных заболеваний крови у взрослых, а также может поражать детей.

Симптомы включают утомляемость, лихорадку, кровотечение и гематомы.