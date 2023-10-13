Внутри полостей в костях содержится губчатая сердцевина, называемая костным мозгом. Именно здесь вырабатываются стволовые клетки. Стволовые клетки представляют собой незрелые клетки, которые могут развиваться в компоненты крови: эритроциты, которые несут кислород ко всем частям тела; лейкоциты или лимфоциты, которые борются с инфекцией; и тромбоциты, которые участвуют в свертывании крови.

Острый лимфолейкоз (ОЛЛ) представляет собой злокачественное перерождение стволовых клеток в костном мозге, из которых вырабатываются лимфоциты. Термин «острый» означает, что опухолевые клетки размножаются быстро, вытесняя нормальные клетки в крови и костном мозге. Кроме того, повышение количества аномальных лимфоцитов в крови и костном мозге приводит к снижению выработки эритроцитов и тромбоцитов. Если костный мозг не может вырабатывать достаточное количество здоровых лимфоцитов, пациент не сможет бороться с инфекциями. Лейкозные клетки могут перемещаться с кровотоком или метастазировать в другие органы, где они формируют дополнительные опухоли.

Общие симптомы ОЛЛ включают постоянную лихорадку, утомляемость, кровотечения, легкое образование синяков и увеличение лимфатических узлов.