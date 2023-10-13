Лимфатическая система является частью иммунной системы организма, которая отвечает за избавление организма от болезней. Лимфатические узлы по всему телу связаны между собой сетью лимфатических сосудов. Лимфодренаж — это жидкость, которая находится в лимфатической системе, содержащая лимфоциты, белые кровяные клетки борющиеся с инфекцией. В лимфоузлах бактерии и другие опасные вещества отфильтровываются из лимфы, прежде чем жидкости будут возвращены в кровоток. Существуют два типа лимфоцитов: В-клетки и Т-клетки. В-клетки помогают иммунной системе, вырабатывая антитела для уничтожения инфекции. Т-клетки играют важную роль в регулировании иммунной системы и в борьбе с инфекциями.

Неходжкинская лимфома — это рак, который развивается в лимфоцитах. Основные типы неходжкинской лимфомы классифицируются по типу затронутых лимфоцитов: В-клеточная лимфома, которая является наиболее распространенной, и Т-клеточная лимфома. Рак лимфоцитов вмешивается в нормальный иммунный процесс, приводя к тому, что организм не может бороться с инфекциями, и давая возможность бактериям, вирусам и другим болезнетворным агентам наводнить тело. Простые инфекционные агенты, которые встречаются повседневно и проходят обычно незаметно, теперь ослабляют организм, а в некоторых случаях и угрожают жизни. Поскольку лимфоциты циркулируют по всей лимфатической системе, рак может распространиться на другие части тела, что приводит к отказу функций других органов.

Симптомы неходжкинской лимфомы включают опухание лимфатических узлов, лихорадку, ночной пот, озноб, усталость, необъяснимую потерю веса и отечность лица. Неходжкинские лимфомы описываются либо как агрессивные, быстро растущие и распространяющиеся с тяжелыми симптомами, либо как вялотекущие, медленно растущие и практически не проявляющие симптомов.