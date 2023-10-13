Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Неходжкинская лимфома

Лимфатическая система является частью иммунной системы организма, которая отвечает за избавление организма от болезней. Лимфатические узлы по всему телу связаны между собой сетью лимфатических сосудов. Лимфодренаж — это жидкость, которая находится в лимфатической системе, содержащая лимфоциты, белые кровяные клетки борющиеся с инфекцией. В лимфоузлах бактерии и другие опасные вещества отфильтровываются из лимфы, прежде чем жидкости будут возвращены в кровоток. Существуют два типа лимфоцитов: В-клетки и Т-клетки. В-клетки помогают иммунной системе, вырабатывая антитела для уничтожения инфекции. Т-клетки играют важную роль в регулировании иммунной системы и в борьбе с инфекциями.

Неходжкинская лимфома — это рак, который развивается в лимфоцитах. Основные типы неходжкинской лимфомы классифицируются по типу затронутых лимфоцитов: В-клеточная лимфома, которая является наиболее распространенной, и Т-клеточная лимфома. Рак лимфоцитов вмешивается в нормальный иммунный процесс, приводя к тому, что организм не может бороться с инфекциями, и давая возможность бактериям, вирусам и другим болезнетворным агентам наводнить тело. Простые инфекционные агенты, которые встречаются повседневно и проходят обычно незаметно, теперь ослабляют организм, а в некоторых случаях и угрожают жизни. Поскольку лимфоциты циркулируют по всей лимфатической системе, рак может распространиться на другие части тела, что приводит к отказу функций других органов.

Симптомы неходжкинской лимфомы включают опухание лимфатических узлов, лихорадку, ночной пот, озноб, усталость, необъяснимую потерю веса и отечность лица. Неходжкинские лимфомы описываются либо как агрессивные, быстро растущие и распространяющиеся с тяжелыми симптомами, либо как вялотекущие, медленно растущие и практически не проявляющие симптомов.

Лечение зависит от стадии и типа лимфомы. Стандартное лечение может включать наблюдение, иммунотерапию, химиотерапию, специфические пероральные препараты и облучение. Большинство пациентов с неходжкинской лимфомой могут получить пользу от некоторых видов лечения, хотя на момент постановки диагноза лечение может требоваться не всем пациентам. Полное излечение возможно для многих пациентов; для других лечение может дать облегчение симптомов и продлить продолжительность жизни.

По этим темам