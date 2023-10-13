При обследовании тканей, образований или опухолей внутри легких обычно используется стандартный гибкий бронхоскоп. Тем не менее, при помощи многих бронхоскопов невозможно найти опухоль или добраться до опухоли, расположенной на периферии легких, где бронхи меньше по размеру и недостаточно широки, чтобы позволить прохождение полноразмерного бронхоскопа. Более двух третей массы легких находятся на периферии легких. Навигационная бронхоскопия — это технология, которая сочетает в себе электромагнитную навигацию с 3D КТ-снимками в режиме реального времени, позволяющую врачам получить биопсию и лечить опухоли в этих отдаленных районах легких.

Перед проведением процедуры навигационной бронхоскопии выполняется КТ для обнаружения потенциальных опухолей в легких. КТ затем загружается в компьютер и используется для создания виртуальной трехмерной «дорожной карты» легких. Врач отмечает места, где находятся целевые поражения, на виртуальной карте, и планирует, как пройти через легкие, чтобы добраться до поражений. Во время процедуры пациент лежит на кровати с низкочастотным электромагнитным устройством. Бронхоскоп, содержащий расширенный рабочий канал (РРК), и видимый проводник, вставляется в дыхательные пути пациента, проводится вниз по трахее и в бронхи. Кровать с электромагнитным устройством позволяет врачу отслеживать видимый проводник в режиме реального времени на виртуальной карте с тем, чтобы аккуратно провести бронхоскоп глубоко в легкие. Врач имеет возможность контролировать движение и направление видимого проводника по мере его прохождения до мельчайших бронхиол. После того, как целевое поражение будет достигнуто, видимый проводник удаляется и хирургический инструмент проводится через РРК для получения биопсии для анализа. Навигационная бронхоскопия может быть также использована в сочетании с наружной дистанционной лучевой терапией, например томотерапией, для лечения периферических опухолей излучением, точно повторяющим форму опухоли, которое облучает опухоль высокой дозой, снижая лучевую нагрузку на окружающие здоровые ткани.