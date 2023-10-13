Скелетная система является основой для тела. Она дает форму тела, защищает внутренние органы и позволяет двигаться. Движение осуществляется с помощью взаимодействия костей с мышцами, связками и сухожилиями. Тем не менее, внезапные травмы или повторяющиеся физические нагрузки могут повредить сухожилия, с помощью которых мышцы крепятся к костям. Например, одна часто встречающаяся травма влияет на сухожилие, с помощью которого мышцы лучевого разгибателя запястья предплечья крепятся к внешней стороне, или надмыщелку, локтя. Поскольку эта мышца используется для отведения руки назад, как при игре в теннис, эту травму часто называют «теннисный локоть». Повторяющиеся движения, необходимые во время тенниса, а также рисования и многие другие задачи вызывают напряжение в этом сухожилии и приводят к небольшим разрывам. Затем может развиться воспаление, или тендинит, которое сопровождается болезненностью или болью во внешней верхней части руки у локтя. Лечение теннисного локтя часто предусматривает отдых и иммобилизацию плеча. Фиксатор также может быть полезным, прежде всего потому, что он не дает использовать локоть.