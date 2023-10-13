После еды частицы пищи и жидкости, содержащие сахар и крахмалы, остаются на зубах. Бактерии, которые также присутствуют во рту, в сочетании с остатками еды образуют кислоты. Кислота может в конечном итоге разрушить защитное эмалевое покрытие на зубах (а также слой дентина под эмалью), в результате чего возникают отверстия или полости, которые называются зубным кариесом. Кариес может привести к инфекции, вызывая боль и воспаление. Под слоем эмали и дентина зуба находится пульпа — мягкая ткань, которая содержит нервы, кровеносные сосуды и соединительную ткань. Пульпа простирается от коронки зуба к корню. Если кариес из полостей достигает пульпы зуба, требуется прохождение корневого канала. При прохождении корневого канала выполняют анестезию зуба и области вокруг зуба. Затем просверливается отверстие в зубе, и ткань пульпы удаляется из зуба. Каналы затем прочищают и заполняют лекарственным препаратом. На зуб ставится постоянная пломба или коронка. Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала хирургического вмешательства.