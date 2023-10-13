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Комплекс упражнений для четырехглавой мышцы

1. Сядьте с протянутой травмированной ногой.

2. Напрягите четырехглавую мышцу спереди ноги, чтобы оттянуть назад колено вниз к полу/столу.

3. Сохраняйте позу в течение 10 секунд.

4. Делайте 1 комплекс из 10 повторений каждый час.

5. Специальные инструкции

а. Не задерживайте дыхание во время выполнения упражнения.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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