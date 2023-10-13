Комплекс упражнений для четырехглавой мышцы
1. Сядьте с протянутой травмированной ногой.
2. Напрягите четырехглавую мышцу спереди ноги, чтобы оттянуть назад колено вниз к полу/столу.
3. Сохраняйте позу в течение 10 секунд.
4. Делайте 1 комплекс из 10 повторений каждый час.
5. Специальные инструкции
а. Не задерживайте дыхание во время выполнения упражнения.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.