Колоноскопия: Взятие образца для биопсии
Колоноскопия представляет собой разновидность эндоскопии, используемой для визуализирующего исследования толстой кишки.
В этом видео слизистая оболочка кишечника сначала кажется гладкой и нормальной, но позднее обнаруживаются патологические бесцветные и аномальные образования.
После этого с помощью эндоскопа вводят небольшие кусачки, присоединенные к металлическому проводу, и используют их для взятия образца новообразования и удаления его для биопсии. Появление небольшого количества крови после проведения биопсии является нормальным.
(Видео без звука).
Любезно предоставлено д-ром Джеромом Д. Уэй (Jerome D. Waye, MD).