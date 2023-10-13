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Колоноскопия: Взятие образца для биопсии

Колоноскопия представляет собой разновидность эндоскопии, используемой для визуализирующего исследования толстой кишки.

В этом видео слизистая оболочка кишечника сначала кажется гладкой и нормальной, но позднее обнаруживаются патологические бесцветные и аномальные образования.

После этого с помощью эндоскопа вводят небольшие кусачки, присоединенные к металлическому проводу, и используют их для взятия образца новообразования и удаления его для биопсии. Появление небольшого количества крови после проведения биопсии является нормальным.

(Видео без звука).

Любезно предоставлено д-ром Джеромом Д. Уэй (Jerome D. Waye, MD).

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