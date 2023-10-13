В этом видео слизистая оболочка кишечника сначала кажется гладкой и нормальной, но позднее обнаруживаются патологические бесцветные и аномальные образования.

После этого с помощью эндоскопа вводят небольшие кусачки, присоединенные к металлическому проводу, и используют их для взятия образца новообразования и удаления его для биопсии. Появление небольшого количества крови после проведения биопсии является нормальным.