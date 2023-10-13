Сердце — это пульсирующая мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Внутри сердца четыре клапана открываются и закрываются в определенной последовательности, что позволяет поддерживать движение крови в нужном направлении. При пороке развития или повреждении клапан может закрываться негерметично и пропускать кровь назад. Такое состояние называется клапанной регургитацией или недостаточностью клапана.

В норме в сердце два клапана контролируют ток крови из верхних камер, или предсердий, в нижние камеры, или желудочки. Два других клапана контролируют ток крови из желудочков к легким и остальным органам и тканям.

Обогащенная кислородом кровь перемещается из левого предсердия в левый желудочек через митральный клапан. Левый желудочек перекачивает через клапан аорты кровь, которая распределяется по всему организму. Бедная кислородом кровь перемещается из правого предсердия в правый желудочек через трехстворчатый клапан и выталкивается через легочный клапан, попадая затем в легкие для насыщения кислородом.

Два атриовентрикулярных клапана, митральный клапан и трехстворчатый клапан соединяются с желудочками тонкими волокнистыми нитями, называемыми сухожильными хордами. Сухожильные хорды вместе с папиллярными мышцами удерживают створки каждого клапана на своем месте. При сокращении желудочков градиент давления через клапаны приводит к закрытию створок митрального и трехстворчатого клапанов.

При недостаточности напряжения на сухожильных хордах створки могут закрываться негерметично, тогда происходит утечка крови в обратном направлении, т.е. регургитация. В этом примере имеет место пролапс митрального клапана или неспособность к нормальному смыканию. Кровь проникает из желудочка обратно в левое предсердие.

Клапаны двух нижних камер, легочные и аортальные, открываются и закрываются благодаря изменению давления при сокращении предсердий и желудочков. Эти клапаны также могут быть подвержены заболеваниям или повреждению, что приводит к регургитации в результате негерметичного смыкания клапана.