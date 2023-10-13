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Как Т-лимфоциты распознают антигены

Т-клетки (Т-лимфоциты), входящие в систему иммунного надзора, должны уметь распознавать вещества, не принадлежащие организму (чужеродные антигены). Однако они не могут распознать антиген напрямую. Им нужна помощь антигенпредставляющей (антигенпрезентирующей) клетки (например, макрофага или дендритной клетки).

Антигенпредставляющая клетка поглощает антиген. Затем клеточные ферменты разбивают антиген на фрагменты, которые комбинируются с определяющими молекулами клетки — так называемыми молекулами главного комплекса гистосовместимости или лейкоцитарными антигенами человека (HLA). Комбинированный фрагмент HLA и антигена перемещается к поверхности антигенпредставляющей клетки, где он распознается рецепторами Т-клетки.

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