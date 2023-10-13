У некоторых людей имеет место затруднение дыхания вследствие болезней, например, астмы, которые способствуют констрикции дыхательных путей. Лекарственные препараты для устранения этих симптомов со стороны дыхательной системы можно применять ингаляционно.

Наиболее распространенными видами ингаляторов являются

Дозирующие ингаляторы (ДИ)

Небулайзер малого объема

Ингаляторы сухого порошка (ИСП)

Дозирующий ингалятор содержит лекарственный препарат в герметичном баллончике. Для использования ингалятора сделайте глубокий вдох одновременно с нажатием на баллончик, медленно дышите в течение примерно 5 секунд. Задержите дыхание на 10 секунд перед тем, как сделать медленный выдох. Эту последовательность действий называют ингаляцией. Врач пропишет Вашу дозировку для каждого использования.

Небулайзер малого объема содержит дозированное количество лекарственного препарата, помещенное в камеру. Небольшой воздушный компрессор выбрасывает мелкие капли тумана, содержащие лекарственный препарат, через мундштук в Ваши легкие при равномерном дыхании. Лечебные процедуры с применением небулайзера длятся около 10 минут.

Ингалятор сухого порошка содержит лекарственный препарат в форме крошечных гранул. Для высвобождения доз лекарственного препарата при применении ИСП существуют различные методы.