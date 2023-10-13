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Диабетическая ретинопатия

При нормальном зрении свет проходит через роговицу на верхней поверхности глаза, а затем через зрачок и хрусталик, фокусируясь на сетчатке. Сетчатка представляет собой тонкое, светочувствительное покрытие, расположенное в задней части глаза.

У человека с диабетом могут повредиться кровеносные сосуды, обеспечивающие питание сетчатки. Когда кровеносные сосуды в сетчатке поражены, они могут протекать, опухать или образовывать кисточковидные ветви или продолжения. Это поражение может привести к диабетической ретинопатии.

У людей с диабетической ретинопатией может быть размытое зрение, невидимые области или чувствительность к яркому свету. По мере развития заболевания могут появляться затуманенное зрение, слепые пятна и плавающие помутнения. Плавающие помутнения — это маленькие пятна, которые плавают в поле зрения.

Без лечения диабетическая ретинопатия может привести к слепоте. Важно, чтобы люди с диабетом регулярно проверяли глаза.

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