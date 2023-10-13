Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Грипп

Грипп, или инфлюэнцу, вызывает один из нескольких типов вирусов, которые могут быстро распространяться от человека к человеку через частицы в воздухе. После вдыхания эти частицы проходят вниз по трахее во все меньшие и меньшие дыхательные пути. В этот момент белковые выступы на поверхности вируса могут связываться с другими белками на клетках, выстилающих дыхательные пути. Затем вирус поглощается клеткой, которая служит в качестве места репликации вируса. Вновь образованные вирусы отделяются от поверхности клетки и распространяются по всей дыхательной системе.

Инфицированные ткани отекают и воспаляются, вызывая такие симптомы, как кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос. Поскольку вирус продолжает распространяться в кровоток и по всему организму, развиваются дальнейшие симптомы, в том числе лихорадка, головная боль, мышечные боли и крайняя усталость.

К счастью, подключается иммунная система, помогая бороться с непрошеными гостями. В крови специфические иммунные клетки, называемые B-клетки, распознают белковые выступы на вирусах и начинают размножаться. Затем целая армия клеток производит антитела, которые связываются с белковыми выступами, помечая вирус для уничтожения. Вирусы затем поглощаются и уничтожаются клетками, которые распознают антитела, прикрепившиеся к поверхности вируса, оставляя армию клонов В-клеток, готовых бороться с вирусом, если он снова попадает в организм.

В вакцинах для гриппа также используется этот путь для защиты организма от вируса. Вакцина содержит безвредные части вирусов, которые готовят иммунную систему к вирусному вторжению. Тем не менее, вирус гриппа, как известно, мутирует, или изменяется таким образом, что новый вирус не распознается иммунной системой и может заразить даже привитых.

По этим темам