Грипп, или инфлюэнцу, вызывает один из нескольких типов вирусов, которые могут быстро распространяться от человека к человеку через частицы в воздухе. После вдыхания эти частицы проходят вниз по трахее во все меньшие и меньшие дыхательные пути. В этот момент белковые выступы на поверхности вируса могут связываться с другими белками на клетках, выстилающих дыхательные пути. Затем вирус поглощается клеткой, которая служит в качестве места репликации вируса. Вновь образованные вирусы отделяются от поверхности клетки и распространяются по всей дыхательной системе.

Инфицированные ткани отекают и воспаляются, вызывая такие симптомы, как кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос. Поскольку вирус продолжает распространяться в кровоток и по всему организму, развиваются дальнейшие симптомы, в том числе лихорадка, головная боль, мышечные боли и крайняя усталость.

К счастью, подключается иммунная система, помогая бороться с непрошеными гостями. В крови специфические иммунные клетки, называемые B-клетки, распознают белковые выступы на вирусах и начинают размножаться. Затем целая армия клеток производит антитела, которые связываются с белковыми выступами, помечая вирус для уничтожения. Вирусы затем поглощаются и уничтожаются клетками, которые распознают антитела, прикрепившиеся к поверхности вируса, оставляя армию клонов В-клеток, готовых бороться с вирусом, если он снова попадает в организм.