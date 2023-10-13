1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи.

2. Прижмите лопатку к позвоночнику в направлении книзу.

3. Поднимите руку вверх на уровень плеча.

4. Опустите руку к полу и повторите упражнение.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Не двигайте лопаткой при подъеме руки.