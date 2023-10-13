Горизонтальное отведение пронированного плеча
1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи.
2. Прижмите лопатку к позвоночнику в направлении книзу.
3. Поднимите руку вверх на уровень плеча.
4. Опустите руку к полу и повторите упражнение.
5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Не двигайте лопаткой при подъеме руки.
б. Держите большой палец вверх в направлении потолка.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.