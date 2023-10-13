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Глазной имплантат

При нормальном зрении свет проходит через роговицу, которая является прозрачной оболочкой глаза, затем через зрачок, который фактически является отверстием в цветной части глаза, или радужной оболочке.

Затем свет проходит через хрусталик, где изображение фокусируется на сетчатке в задней части глаза. Затем изображение преобразуется в электрические сигналы, которые посылаются в головной мозг. Катаракта может приводить к тому, что хрусталики становятся мутными или непрозрачными, не давая свету четко проходить через сетчатку.

Хирургическая процедура может восстановить зрение, нарушенное из-за катаракты. Во время этой процедуры используется ультразвуковой зонд, чтобы смягчить естественный хрусталик, который затем отсасывается из глаза. Далее, пластиковый хрусталик вставляется в капсулу, которая ранее содержала естественный хрусталик.

Новый хрусталик крепится с помощью двух балок из гибкого пластика, которые отходят от центрального пластикового хрусталика. Функции имплантированного хрусталика аналогичны функциям естественного хрусталика: фокусирование света на задней части сетчатки и восстановление зрения у больных катарактой. Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала хирургического вмешательства.

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