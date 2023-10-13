При нормальном зрении свет проходит через роговицу, которая является прозрачной оболочкой глаза, затем через зрачок, который фактически является отверстием в цветной части глаза, или радужной оболочке.

Затем свет проходит через хрусталик, где изображение фокусируется на сетчатке в задней части глаза. Затем изображение преобразуется в электрические сигналы, которые посылаются в головной мозг. Катаракта может приводить к тому, что хрусталики становятся мутными или непрозрачными, не давая свету четко проходить через сетчатку.

Хирургическая процедура может восстановить зрение, нарушенное из-за катаракты. Во время этой процедуры используется ультразвуковой зонд, чтобы смягчить естественный хрусталик, который затем отсасывается из глаза. Далее, пластиковый хрусталик вставляется в капсулу, которая ранее содержала естественный хрусталик.