Холестерин — это тип липида, важный элемент, содержащийся во всех клетках человека. Однако, чрезмерное количество липидов и других жировых веществ в крови может вызывать гиперлипидемию и другие расстройства липидного обмена. Гиперлипидемия является значительным фактором риска развития атеросклероза и заболевания сердца.

Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные сосуды и кровь. Кровь выполняет многие функции поддержания жизни, включая транспортировку кислорода, углекислого газа, питательных веществ и гормонов по всему организму. Кровь состоит из эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и питательных веществ. Холестерин также циркулирует в потоке крови.

Двумя распространенными формами холестерина являются ЛПНП, известный как «плохой холестерин», и ЛПВП, известный как «хороший холестерин». Гиперлипидемия — термин, который используется, если в крови содержится больше ЛПНП, чем рекомендуется.

Холестерин и другие жировые вещества соединяются в кровотоке и откладываются в кровеносных сосудах, образуя материал, который называется бляшки. В связи с увеличением липидов с течением времени могут увеличиваться и бляшки, приводя к обструкциям кровотока. Если закупорка образуется в коронарных артериях, она может привести к инфаркту миокарда. Если закупорка образуется в артериях головного мозга, она может привести к инсульту.

Гиперлипидемия может быть обусловлена наследственными причинами и приемом некоторых лекарственных препаратов. Однако, самым значимым изменяемым фактором риска является питание; под плохим питанием понимается потребление жира в количестве, превышающем 40 % от общего количества калорий, потребление насыщенного жира в количестве более 10 % от общего количества калорий и потребление холестерина в количестве более 300 миллиграммов в день.