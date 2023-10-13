Желудочно-кишечный (или ЖК) тракт включает полость рта, глотку, пищевод, желудок и тонкий и толстый кишечник. ЖК тракт является частью пищеварительной системы и отвечает за передвижение пищи и жидкости в и из организма.

В месте смыкания пищевода и желудка находится мышца, именуемая нижним пищеводным сфинктером, который открывается, чтобы позволить пище пройти в желудок, а затем закрывается, чтобы удержать пищу и желудочные кислоты от проникновения обратно в пищевод. Если в желудке слишком большое давление, или если мышца сфинктера функционирует неправильно, тогда содержимое желудка просачивается обратно в пищевод, вызывая симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или ГЭРБ. Эти симптомы могут включать изжогу, боль в груди, кашель или удушье в положении лежа или повышенные симптомы астмы во время сна.