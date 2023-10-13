Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии.
2. Поместите подушку или свернутое полотенце между локтем и туловищем на травмированной стороне.
3. Возьмитесь за ленту травмированной рукой с локтем, согнутым на 90 градусов, и большим пальцем, поднятым вверх.
4. Поднимайте руку вверх на себя (притягивайте руку к телу), затем медленно вернитесь в исходное положение.
5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Начните с резинки с наименьшим сопротивлением.
б. Держите руку отведенной, а локоть согнутым под углом 90 градусов.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.