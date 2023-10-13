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Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя

1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии.

2. Поместите подушку или свернутое полотенце между локтем и туловищем на травмированной стороне.

3. Возьмитесь за ленту травмированной рукой с локтем, согнутым на 90 градусов, и большим пальцем, поднятым вверх.

4. Поднимайте руку вверх от себя, затем медленно вернитесь в исходное положение.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Начните с резинки с наименьшим сопротивлением.

б. Держите руку отведенной, а локоть согнутым под углом 90 градусов.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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