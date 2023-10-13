Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны.
2. Согните локоть на 90 градусов.
3. Прижмите лопатку к позвоночнику в направлении книзу.
4. Поднимите предплечье, двигая плечом вверх так, чтобы тыльная часть руки была направлена вверх к потолку.
5. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите.
6. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
7. Добавьте легкое отягощение в зависимости от переносимости нагрузки.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.