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Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку

1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны.

2. Согните локоть на 90 градусов.

3. Прижмите лопатку к позвоночнику в направлении книзу.

4. Поднимите предплечье, двигая плечом вверх так, чтобы тыльная часть руки была направлена вверх к потолку.

5. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите.

6. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

7. Добавьте легкое отягощение в зависимости от переносимости нагрузки.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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