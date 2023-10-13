1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны.

2. Согните локоть на 90 градусов.

3. Прижмите лопатку к позвоночнику в направлении книзу.

4. Поднимите предплечье, двигая плечом вверх так, чтобы тыльная часть руки была направлена вверх к потолку.

5. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите.

6. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.