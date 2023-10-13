Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Внешнее вращение бедра в положении лежа на боку (упражнение «раскладушка»)

1. Лягте на травмированный бок.

2. Держите плечи и бедра на одной линии с лодыжками немного позади тела, согнув колени приблизительно на 90 градусов.

3. Держите ступни вместе, поднимая верхнее колено вверх к потолку.

4. Опустите ногу и повторите.

5. Повторите упражнение, лежа на нетравмированной стороне.

6. Делайте 3 подхода по 10 повторов 3 раза в день.

7. Специальные инструкции

а. Для дополнительного сопротивления поместите ленту вокруг колен, начиная с наименьшего сопротивления.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

По этим темам