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Внематочная беременность

Во время овуляции яйцеклетка, или яйцо, каждый месяц выходит из яичника женщины. Фимбрии, небольшие пальцеподобные выступы на конце маточной трубы, захватывают яйцеклетку и направляют ее внутрь. Именно здесь, в маточной трубе, обычно происходит зачатие.

Сперма проходит через женскую репродуктивную систему и попадает в маточную трубу, где она в конечном итоге соединяется с яйцом. Только один сперматозоид может оплодотворить яйцеклетку.

Оплодотворенная яйцеклетка затем проходит вдоль маточной трубы к матке, где она может имплантироваться и развиваться вплоть до рождения. Однако в некоторых случаях могут возникнуть осложнения, в результате которых яйцо имплантируется не в слизистой оболочке матки, а в другом месте. Такое явление называется внематочная беременность.

Хотя большинство внематочных беременностей происходят в маточных трубах, они также могут развиваться в брюшной полости, яичниках или шейки матки.

Если беременность продолжается без вмешательства, это может привести к разрыву маточных труб, что приводит к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. Из-за этого риска, внематочная беременность считается неотложным состоянием, требующим немедленной медицинской помощи.

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