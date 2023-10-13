Во время овуляции яйцеклетка, или яйцо, каждый месяц выходит из яичника женщины. Фимбрии, небольшие пальцеподобные выступы на конце маточной трубы, захватывают яйцеклетку и направляют ее внутрь. Именно здесь, в маточной трубе, обычно происходит зачатие.

Сперма проходит через женскую репродуктивную систему и попадает в маточную трубу, где она в конечном итоге соединяется с яйцом. Только один сперматозоид может оплодотворить яйцеклетку.

Оплодотворенная яйцеклетка затем проходит вдоль маточной трубы к матке, где она может имплантироваться и развиваться вплоть до рождения. Однако в некоторых случаях могут возникнуть осложнения, в результате которых яйцо имплантируется не в слизистой оболочке матки, а в другом месте. Такое явление называется внематочная беременность.

Хотя большинство внематочных беременностей происходят в маточных трубах, они также могут развиваться в брюшной полости, яичниках или шейки матки.