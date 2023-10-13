Внематочная беременность
Во время овуляции яйцеклетка, или яйцо, каждый месяц выходит из яичника женщины. Фимбрии, небольшие пальцеподобные выступы на конце маточной трубы, захватывают яйцеклетку и направляют ее внутрь. Именно здесь, в маточной трубе, обычно происходит зачатие.
Сперма проходит через женскую репродуктивную систему и попадает в маточную трубу, где она в конечном итоге соединяется с яйцом. Только один сперматозоид может оплодотворить яйцеклетку.
Оплодотворенная яйцеклетка затем проходит вдоль маточной трубы к матке, где она может имплантироваться и развиваться вплоть до рождения. Однако в некоторых случаях могут возникнуть осложнения, в результате которых яйцо имплантируется не в слизистой оболочке матки, а в другом месте. Такое явление называется внематочная беременность.
Хотя большинство внематочных беременностей происходят в маточных трубах, они также могут развиваться в брюшной полости, яичниках или шейки матки.
Если беременность продолжается без вмешательства, это может привести к разрыву маточных труб, что приводит к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. Из-за этого риска, внематочная беременность считается неотложным состоянием, требующим немедленной медицинской помощи.