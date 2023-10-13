Головной мозг контролирует все непроизвольные движения организма. Нервные клетки головного мозга, называемые верхними двигательными нейронами, инициируют движение, испуская химические сигналы — нейромедиаторы. Сигнал поступает от верхних двигательных нейронов к нижним двигательным нейронам позвоночника.

Нервные волокна, отходящие от позвоночника и называемые аксонами, проникают в мышцы. Точка соединения аксонов и мышечных волокон называется нервно-мышечным соединением. Когда сигнал достигает нервно-мышечного соединения, он вызывает сокращение мышцы, которое приводит к произвольному мышечному движению.

Боковой амиотрофический склероз (БАС), часто называемый болезнью Лу Герига — дегенеративное заболевание верхних и нижних двигательных нейронов. По мере поражения все большего количества двигательных нейронов они не могут передавать в мышцы сигналы для выполнения движений. Возникает потеря произвольного мышечного движения и координации.

Со временем развивается слабость и спастичность мышц. Пациенты не могут выполнять обычные действия, например, ходить и подниматься со стула.