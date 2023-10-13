Близорукость и дальнозоркость
При нормальном зрении свет проходит через роговицу, прозрачную оболочку глаза, затем через зрачок, который фактически является отверстием в цветной части глаза, или радужной оболочке. Затем свет проходит через хрусталик, фокусирующий изображение на сетчатке в задней части глаза. Здесь изображение преобразуется в электрические сигналы, которые посылаются в головной мозг.
Человек, страдающий близорукостью (миопией), четко видит близлежащие предметы, но поскольку длина глаза слишком велика, изображения отдаленных предметов фокусируются перед сетчаткой, что делает изображения размытыми.
Дальнозоркий человек (гиперопия) четко видит удаленные предметы, а близлежащие предметы кажутся размытыми, так как хрусталик фокусирует изображения в точке, размещенной за сетчаткой.
Врач может диагностировать эти заболевания с помощью стандартного офтальмологического обследования.