При нормальном зрении свет проходит через роговицу, прозрачную оболочку глаза, затем через зрачок, который фактически является отверстием в цветной части глаза, или радужной оболочке. Затем свет проходит через хрусталик, фокусирующий изображение на сетчатке в задней части глаза. Здесь изображение преобразуется в электрические сигналы, которые посылаются в головной мозг.