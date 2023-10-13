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Биопсия ворсин хориона

Во время беременности матка женщины вмещает и защищает развивающийся плод в течение около девяти месяцев. В матке плод окружен мешком, который называют хорионом. Особые клетки хориона проникают в плаценту; эти клетки называются ворсинами хориона. Клетки ворсин хориона генетически идентичны растущему плоду и могут быть проанализированы для выявления генетических и хромосомных аномалий. Эта процедура называется биопсией ворсин хориона, или БВХ.

Плацента может находиться в матке в нескольких различных местах. Поэтому для обнаружения плаценты и определения оптимального доступа к ней проводят ультразвуковое исследование. Затем через влагалище и шейку матки в плаценту вводят катетер. При аспирации из катетера осторожно удаляется небольшой кусочек плаценты. Клетки хориона отправляются в лабораторию для исследования, а окончательные результаты анализов можно ожидать через одну–две недели.

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