Межпозвоночные диски составляют четверть позвоночника и являются системой амортизации позвоночника, защищающей позвонки, спинной мозг и другие структуры. Однако иногда происходит дегенерация и истончение таких дисков, что приводит к сближению позвонков, которые они поддерживают, и ущемлению нервов, которые проходят между позвонками.

В тяжелых случаях эти диски удаляются и заменяются костями, полученными из таза. Это называется спондилодезом. Многие врачи выбирают доступ к поврежденным дискам с передней стороны, вначале отводя в сторону кишечник и другие органы, чтобы добраться до позвоночника. Затем поврежденный диск удаляется. В окружающих позвонках просверливают отверстия диаметром несколько шире, чем удаленный диск. Титановые корпуса, или оболочки, заполняются заготовленными тазовыми костями и помещаются в отверстия. Особые клетки, которые называются остеоцитами, вырабатывают в этих костях новую костную ткань и способствуют местному заживлению. Отверстия в этих оболочках позволяют костям разрастаться вокруг них. Кроме того, эти корпуса обеспечивают поддержку и структуру, пока кость заживает.