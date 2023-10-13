Аппарат искусственного кровообращения
Сердце и легкие работают вместе для поддержания снабжения клеток всего организма кислородом. Для обеспечения циркуляции крови сердце накачивает бедную кислородом кровь в легкие, а затем получает обогащенную кислородом кровь из легких для распределения по остальным органам и тканям.
Иногда в сердце может развиться повреждение, обусловленное заболеваниями сердца или травмами. Для устранения повреждений может потребоваться открытая операция на сердце, при которой открывается грудная клетка и обнажается сердце. Во время некоторых операций на открытом сердце может потребоваться остановка сердца для восстановления сердечной мышцы, клапанов или других структур. Аппарат искусственного кровообращения позволяет хирургу осторожно останавливать сердце, поддерживая при этом циркуляцию крови в организме.
Аппарат состоит из насоса, который функционирует в качестве замены сердцу, и оксигенатора, который заменяет функцию легких.
Принцип искусственного кровообращения основан на том, что бедная кислородом кровь сначала отводится из верхних камер сердца и направляется в резервуар аппарата искусственного кровообращения. Затем кровь переносится в оксигенатор, который насыщает кровь кислородом. Затем насос возвращает кровь в артериальную систему пациента, где возобновляется ее циркуляция. После завершения восстановительных хирургических процедур сердце снова запускается, а аппарат искусственного кровообращения удаляется.