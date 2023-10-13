Сердце и легкие работают вместе для поддержания снабжения клеток всего организма кислородом. Для обеспечения циркуляции крови сердце накачивает бедную кислородом кровь в легкие, а затем получает обогащенную кислородом кровь из легких для распределения по остальным органам и тканям.

Иногда в сердце может развиться повреждение, обусловленное заболеваниями сердца или травмами. Для устранения повреждений может потребоваться открытая операция на сердце, при которой открывается грудная клетка и обнажается сердце. Во время некоторых операций на открытом сердце может потребоваться остановка сердца для восстановления сердечной мышцы, клапанов или других структур. Аппарат искусственного кровообращения позволяет хирургу осторожно останавливать сердце, поддерживая при этом циркуляцию крови в организме.

Аппарат состоит из насоса, который функционирует в качестве замены сердцу, и оксигенатора, который заменяет функцию легких.