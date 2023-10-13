Сердце — это пульсирующая мышца, которая непрерывно качает кровь к остальным органам и тканям. Венечные артерии снабжают сердце необходимым ему кислородом и питательными веществами, которые требуются для эффективной работы.

Со временем жировые отложения, называемые бляшками, могут накапливаться внутри артерий, закупоривать просвет сосудов и снижать кровоток. При развитии бляшки в венечных артериях кровоток в сердце может нарушаться.

Баллонная ангиопластика — это процедура, которая восстанавливает проходимость артерий, суженных или закупоренных бляшками. Во время этой процедуры делается небольшой разрез на бедре, чтобы получить доступ к бедренной артерии. Затем проводник вставляют в бедренную артерию и проводят через артерию к месту закупорки сосуда.

Катетер, прикрепленный к раздуваемому баллону, продвигается вдоль проводника к месту закупорки сосуда. При раздувании баллона он прижимает бляшку к стенке артерии, расширяя ее просвет. Это позволяет крови беспрепятственно течь через артерию.

Зачастую во время ангиопластики в месте закупорки устанавливают стент во избежание повторного перекрытия просвета артерии. Стент представляет собой трубку из проволочной сетки, размещенную вокруг раздувающегося баллонного катетера. При достижении места закупорки катетером баллон раздувают, стент расширяется и прилипает к стенке артерии. Катетер и проводник удаляются, а стент остается на месте.