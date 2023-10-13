Ангиография используется для получения диагностической информации о кровеносных сосудах, по которым кровь переносится в различные части тела, в особенности для определения того, закупорен ли сосуд сгустком крови или же сужен вследствие атеросклероза.

При выполнении этой процедуры врач вводит тонкий катетер в паховую артерию и проводит его через исследуемые участки. При оценке головного мозга (называемой ангиографией головного мозга) катетер проводится через аорту, а затем подводится к большим артериям, поставляющим кровоток в головной мозг (сонной и позвоночной артериям).