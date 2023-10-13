Позвоночник — это костный столб, образующий осевой скелет. Этот каркас обеспечивает надежную, но гибкую поддержку туловища, а также защиту чувствительного к внешним воздействиям спинного мозга, размещенного внутри него. Позвоночник состоит из 33 позвонков, расположенных вертикально один над другим. Позвонки соединены фасеточными суставами на задней стороне позвоночника. Эти суставы обеспечивают движение между костями позвоночника. Позвонки стабилизируются связками и, что особенно важно, разделены межпозвонковыми дисками, которые располагаются между всеми позвонками и выполняют амортизирующую функцию. Позвонки можно разделить на пять сегментов. Эти сегменты включают 7 шейных позвонков, 12 грудных позвонков, 5 поясничных позвонков, 5 сросшихся крестцовых позвонков и 4 сросшихся копчиковых позвонка. Спинной мозг проходит в канале, образованном задней частью позвонков, и тянется от ствола головного мозга до поясничного отдела позвоночника. От спинного мозга ответвляются нервы, по которым к остальным частям тела направляются импульсы, обеспечивающие движение и функционирование организма. Анатомическая форма позвоночника взрослого человека содержит четыре основных изгиба. Грудной и крестцовый отделы обращены выпуклостью вперед, а шейный и поясничный отделы обращены выпуклостью назад. Эта уникальная форма позвоночника позволяет поддерживать вес тела человека.