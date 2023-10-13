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Анатомия наружного уха

Человеческое ухо можно разделить на три отдела: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо.

Наружное ухо — это ушная раковина, поддерживаемая хрящом мягкая складка, которая помогает направлять звуковые волны в наружный слуховой канал. Звуковые волны проходят по этому каналу к барабанной перепонке — тонкому листку соединительной ткани. Попадающие на барабанную перепонку звуковые волны вызывают ее колебания. Механическая энергия звуковых волн преобразуется в механическую энергию колебаний барабанной перепонки.

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