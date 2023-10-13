Аллергическая сыпь — это обычно безвредное патологическое состояние кожи, обусловленное увеличением кровотока и жидкости в дерме, которое приводит к появлению красных возвышающихся над кожей участков. Аллергическая сыпь может быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в диаметре и может появиться на любом участке тела.

Аллергическая сыпь может быть вызвана аллергическими реакциями, вирусными инфекциями и физическим раздражением, но в большинстве случаев причина не может быть выявлена. В случае аллергической реакции аллергия возникает, когда организм реагирует на посторонние частицы, которые он не может переносить. Аллергены обычно безвредны, но иммунная система человека с аллергией считает их вредными. После первого контакта организма с аллергеном лейкоциты образуют антитела, которые готовят иммунную систему ко встрече с тем же аллергеном в следующий раз, когда он попадет в организм. Антитела прикрепляются к тучным клеткам. В дальнейшем контакт даже с небольшим количеством аллергена приводит к высвобождению тучными клетками гистамина. После высвобождения гистамина он прикрепляется к близлежащим клеткам, вызывая расширение кровеносных сосудов и выделение жидкости, что приводит к появлению аллергической сыпи. Независимо от причины, любая аллергическая сыпь является результатом высвобождения гистамина.