Активная растяжка задних мышц бедра в положении лежа на спине
1. Лягте на спину, согните бедро и колено травмированной ноги, возьмитесь руками за коленом и осторожно потяните его к груди.
2. Осторожно выпрямите колено, чтобы распрямить ногу.
3. Держите растяжку в течение 30 секунд.
4. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.
5. Повторите с другой ногой.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.