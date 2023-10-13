Языком стоматолога
Как это называет большинство людей
Как это называют стоматологи
Коренной зуб
Постоянный зуб
Элайнеры
Элайнеры или ортодонтические аппараты
Детский зуб
Молочный зуб
Задние зубы
Моляры или премоляры
Прикус
Окклюзия
Скобы
Ортодонтические назубные кольца и проволока или аппараты
Коронка
Коронка
Кариес
Очистка
Профилактика
Композитный наполнитель
Композитная смола
Глазные зубы
Клыки
Пломба
Восстановление
Передние зубы
Резцы и клыки
Десны
Десны
Болезнь десен
Заболевания периодонта, периодонтит или гингивит
Заячья губа
Заячья губа
Веселящий газ
Закись азота
Нижняя челюсть
Нижняя челюсть
Пластина
Полносъемные или частично съемные протезы
Нёбо
Нёбо
Боковые зубы
Малые коренные зубы или премоляры
Серебряная пломба
Амальгамовая пломба
Отложение камня
Зубной камень
Неровный прикус
Верхняя челюсть
Верхняя челюсть