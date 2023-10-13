Что такое хроническая горная болезнь?
В большинстве случаев горная болезнь развивается при быстром восхождении на большую высоту. Однако у некоторых людей высотные болезни развиваются только после довольно длительного проживания на большой высоте.
Хроническая горная болезнь (болезнь Монге) — это заболевание, которое развивается у людей, проживающих на высоте более 3000 м над уровнем моря в течение многих месяцев или лет. Ее симптомы — быстрая утомляемость, одышка, боли, синюшная окраска губ и кожных покровов (цианоз). Организм людей, попавших в такие условия, компенсирует недостаток кислорода повышенной выработкой эритроцитов. Избыток эритроцитов сгущает кровь до такой степени, что сердцу становится сложнее перекачивать кровь в нужном объеме для органов по всему телу.
Периодическое кровопускание (флеботомия) дает временное облегчение, однако наиболее действенным средством является спуск на меньшую высоту над уровнем моря. В некоторых случаях снять симптомы можно с помощью ацетазоламида. Полное восстановление может занять несколько месяцев. Больному необходимо перебраться в местность, расположенную на более низкой высоте.
Болезнь Монге широко распространена в Андах, но также наблюдалась в высокогорных сообществах Колорадо. В других регионах (например, в Тибете) у некоторых людей низин, переселившихся в высокогорье, развивается другая форма хронической высотной болезни, которая характеризуется повышенным давлением в сосудах легких и снижением функции правых отделов сердца с чрезмерной выработкой эритроцитов.