Что такое стволовые клетки?
Стволовые клетки — это недифференцированные клетки, которые могут превращаться в любой из 200 типов клеток в организме, включая клетки крови, нервов, мышц, сердца, желез и кожи.
Некоторые стволовые клетки могут превращаться в любой тип клеток организма. Другие клетки дифференцированы лишь частично и могут превратиться, например, в определенный тип нервных клеток.
Стволовые клетки делятся, образуя новые стволовые клетки, пока они не начнут специализироваться. Затем, продолжая делиться, они специализируются все больше, превращаясь только в один тип клеток.
Ученые надеются использовать стволовые клетки для восстановления или замены клеток или тканей, пораженных такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, диабет или травмы позвоночника. Активируя некоторые гены, исследователи могут вызвать специализацию стволовых клеток и их превращение в клетки, нуждающиеся в замене.
На сегодняшний день исследователи могут получать стволовые клетки из следующих источников:
Эмбрион: Во время оплодотворения in vitro сперму мужчины и несколько яйцеклеток женщины помещают в чашку для культивирования. Сперма оплодотворяет яйцеклетку, и полученные клетки делятся, образуя эмбрион. Несколько эмбрионов, которые выглядят наиболее здоровыми, помещают в матку женщины. Оставшиеся утилизируют или замораживают для последующего использования.
Стволовые клетки можно получить из неиспользованных эмбрионов. Поскольку после этого эмбрионы не могут развиться в полноценное человеческое существо, использование стволовых клеток, полученных от эмбрионов, является спорным вопросом. Но исследователи считают, что эти стволовые клетки больше других способны вырабатывать клетки различных типов и способствуют выживанию после трансплантации.
Плод: Через 8 недель развития эмбрион называется плодом. Стволовые клетки можно получать у плода после выкидыша или аборта.
Пуповина: Стволовые клетки можно получать из пуповинной крови или плаценты после рождения ребенка. Эти стволовые клетки могут производить различные типы клеток крови.
Дети и взрослые: Костный мозг и кровь детей и взрослых содержат стволовые клетки. Эти стволовые клетки могут вырабатывать только клетки крови. Эти стволовые клетки чаще всего используются для трансплантации.
Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки Ученые разрабатывают способы активировать (индуцировать) другие клетки (например, клетки крови или кожи), чтобы они действовали в качестве стволовых. Эти клетки берут у взрослых. Один из способ индуцировать эти клетки — это ввести их вместе с материалом, который воздействует на их гены; этот процесс называется перепрограммированием.
Создание и использование индуцированных стволовых клеток все еще считается экспериментальным.