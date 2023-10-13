Что такое ретровирус?
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это ретровирус, который подобно многим другим вирусам хранит свою генетическую информацию преимущественно в РНК, а не в ДНК (большинство других живых организмов используют ДНК).
Когда ВИЧ проникает в клетку человека, он высвобождает свою РНК, а фермент под названием обратная транскриптаза создает ДНК-копию вирусной РНК. Образованная ДНК ВИЧ интегрируется в ДНК инфицированной клетки. Данный процесс — обратный тому, который используется человеческими клетками, создающими РНК-копию ДНК. Поэтому ВИЧ называется ретровирусом, имея в виду реверсированный (обратный) процесс размножения.
Другие РНК-вирусы (такие, как полиомиелит, грипп или корь), в отличие от ретровирусов, не создают ДНК-копии после того, как внедряются в клетки. Они создают РНК-копии своей первоначальной РНК.
Каждый раз при делении ВИЧ-инфицированной клетки, она, помимо собственных генов, производит новую копию с интегрированной ДНК ВИЧ. Копия ДНК ВИЧ может быть