Что такое кроличьи глаза?
Что такое кроличьи глаза?
Несмотря на то, что большинство видов воспаления глаз вызывают покраснение глаза (вследствие расширения кровеносных сосудов в конъюнктиве), врачи обычно используют термин «кроличьи глаза» при конъюнктивите, вызванном бактериальной или вирусной инфекцией.
Одна из самых тяжелых форм «кроличьих глаз» является результатом инфицирования определенными штаммами аденовируса. Данная инфекция, эпидемический кератоконъюнктивит (см. таблицу ), крайне заразна и часто приводит к серьезным вспышкам в отдельных коллективах или школах. Инфекция распространяется через контакт с зараженными выделениями. Такой контакт может осуществляться непосредственно между людьми либо через зараженные предметы, в том числе неправильно продезинфицированные медицинские инструменты.
Многие симптомы эпидемического кератоконъюнктивита, например, покраснение и жидкие, водянистые выделения, и, реже, раздражение и повышенная чувствительность к свету, аналогичны симптомам других типов вирусного конъюнктивита. Однако у некоторых больных эпидемическим кератоконъюнктивитом появляется ощущение песка в глазу и светобоязнь. Конъюнктива может отекать и набухать вокруг роговицы. У многих больных увеличивается предушной лимфатический узел на пораженной стороне. Симптомы обычно продолжаются 1–3 недели. У некоторых больных отмечается ухудшение зрения, которое сохраняется в течение недель или даже месяцев.
Эпидемический кератоконъюнктивит проходит самостоятельно без определенного лечения. Иногда врачи назначают кортикостероидные капли больным с сильно размытым зрением или чувствительностью к свету. Для предотвращения распространения инфекции необходимо соблюдать гигиену, в частности, использовать средства для обработки рук. Используйте отдельные полотенца, мочалки и постельное белье, чтобы свести к минимуму риск заражения других членов семьи. Больные, как правило, не ходят на работу или в школу в течение нескольких дней или, в тяжелых случаях, даже недель.