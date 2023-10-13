Что такое криоглобулинемия?
Криоглобулины — это аномальные антитела, которые вырабатываются плазматическими клетками и растворяются в крови. Если температура опускается ниже нормальной температуры тела, криоглобулины образуют большие комплексы твердых частиц (преципитаты). Если температура повышается до нормальной температуры тела, они растворяются.
Формирование криоглобулинов (криоглобулинемия) происходит редко. В большинстве случаев образование криоглобулинов вызвано соответствующим сопутствующим заболеванием. Такие расстройства включают злокачественные заболевания, такие, как макроглобулинемия и хронический лимфолейкоз, аутоиммунные расстройства, такие, как системная красная волчанка (волчанка), и инфицирование такими организмами, как вирус гепатита С. В редких случаях причину образования криоглобулинов обнаружить не удается.
Преципитаты криоглобулинов могут инициировать воспаление кровеносных сосудов (васкулит), которое приводит к возникновению различных симптомов (таких как кровоподтеки, боли в суставах и слабость). Васкулиты могут поражать печень и почки. У некоторых пациентов масштабы таких поражений могут увеличиваться, переходя в печеночную или почечную недостаточность, и приводить к смерти.
У больных с криоглобулинемией также может наблюдаться повышенная чувствительность к холоду или развиться синдром Рейно, при котором кисти рук и стопы при замерзании становятся очень болезненными и бледнеют.
Предотвратить развитие васкулитов помогает избегание пониженных температур. Сократить образование криоглобулинов может лечение обусловливающего такое состояние расстройства. Например, использование интерферона-альфа для лечения вируса гепатита C помогает снизить образование криоглобулинов. Пользу может принести удаление большого количества плазмы (жидкой части крови) и переливание плазмы (плазмаферез), особенно в сочетании с интерфероном.