Что представляют собой средства для слабовидящих?
Средства, помогающие жить больным со слабым зрением (средства для слабовидящих), могут очень сильно помогать больным со слабым зрением. К средствам, которые помогают слабовидящим больным читать, писать, смотреть телевизор и заниматься активными видами спорта на свежем воздухе, среди прочего, относятся:
Глазные врачи совместно с другими медицинскими работниками, могут оценить, насколько потеря зрения влияет на жизнь человека. Они могут порекомендовать набор средств для слабовидящих, которые, по их мнению, наилучшим образом помогут человеку выполнять ежедневные задачи.