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Что представляют собой средства для слабовидящих?

Средства, помогающие жить больным со слабым зрением (средства для слабовидящих), могут очень сильно помогать больным со слабым зрением. К средствам, которые помогают слабовидящим больным читать, писать, смотреть телевизор и заниматься активными видами спорта на свежем воздухе, среди прочего, относятся:

  • книги, напечатанные крупным шрифтом;

  • телефоны, часы, наручные часы и термометры с крупными числами;

  • кабельное телевидение, позволяющее увеличивать объекты;

  • электронные «говорящие» часы и другие «говорящие» устройства;

  • компьютерные программы, которые могут сканировать текст и затем воспроизводить его в крупном формате или читать текст вслух;

  • светофильтры, которые помогают улучшить контраст;

  • коробочки для таблеток с ячейками разного цвета;

  • ручные увеличительные стёкла;

  • солнцезащитные очки, уменьшающие блики;

  • ручные бинокли.

Глазные врачи совместно с другими медицинскими работниками, могут оценить, насколько потеря зрения влияет на жизнь человека. Они могут порекомендовать набор средств для слабовидящих, которые, по их мнению, наилучшим образом помогут человеку выполнять ежедневные задачи.

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