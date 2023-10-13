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Что может мешать выполнению простого действия?

Необходимая способность

Тип способности

Возможные нарушения

Чувствовать и двигаться

Сенсомоторная

Нарушение чувствительности и восприятия

Ограниченный диапазон движений

слабые мышцы;

Низкая выносливость

нарушение равновесия.

Потеря моторики и координации

Составить план и выполнить его

Когнитивная

Затрудненная концентрация внимания

Отвлекаемость

Отсутствие концентрации

Помутнение сознания

Нерешительность

нарушения памяти;

Слабые навыки в решении задач

Хотеть выполнить действие и упорно работать до тех пор, пока оно не будет выполнено

Психологические

Апатия

Депрессия

тревожность.

Очевидная функциональная недостаточность

Досада

Отсутствие настойчивости

Ухудшившаяся психологическая адаптация

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