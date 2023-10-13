Что может мешать выполнению простого действия?
Необходимая способность
Тип способности
Возможные нарушения
Чувствовать и двигаться
Сенсомоторная
Нарушение чувствительности и восприятия
Ограниченный диапазон движений
слабые мышцы;
Низкая выносливость
нарушение равновесия.
Потеря моторики и координации
Составить план и выполнить его
Когнитивная
Затрудненная концентрация внимания
Отвлекаемость
Отсутствие концентрации
Помутнение сознания
Нерешительность
нарушения памяти;
Слабые навыки в решении задач
Хотеть выполнить действие и упорно работать до тех пор, пока оно не будет выполнено
Психологические
Апатия
Очевидная функциональная недостаточность
Досада
Отсутствие настойчивости
Ухудшившаяся психологическая адаптация